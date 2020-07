Guêpes, accidents de la route, noyades, poubelles en feu... il n'y a pas que les incendies dans la vie d'un pompier.

Samedi dernier, un “grand départ” était demandé pour le bloc B de la cité Parc à Marcinelle. C’est la 37e intervention à cet endroit depuis le premier janvier. Mais c’était en fait… un simple feu de poubelle ! Malgré cela, ce sont 11 personnes qui ont été intoxiquées. Même si le feu a pu être circonscrit assez rapidement il aura fallu mobiliser près d’une quinzaine de personnes. Si la mission première des soldats du feu est d’éteindre des incendies, leurs domaines d’interventions sont bien plus larges.

De par la configuration de la Zone Hainaut Est, les compétences des pompiers sont très variées. Créée en 2016, elle s’étend sur 22 communes tant rurales qu’urbaines. La zone dispose de 6 services d’incendie : Beaumont, Charleroi (Marcinelle), Jumet, Chimay, Fleurus et Thuin. Au total ce sont quelque 600 hommes et femmes (400 professionnels et 200 volontaires) qui se relaient jour et nuit afin de répondre aux besoins des citoyens.