Depuis novembre 2019, Julie Vandeput et Aline Goffin sont à la tête de Oh my box.

Situé à la rue de Montigny, à deux pas de l'Hélios, les deux femmes ont eu l'idée de proposer de lunches sains et durables. Conçus avec des produits exclusivement bio, elles ont l'ambition de proposer des mets 100% naturels. Des soupes, des warps et des salades figurent sur leur carte au sein d'un bâtiment aménagé à leur image: convivial et accueillant.

La crise de la covid qui a lourdement impacté le secteur de l'horeca a demandé aux deux entrepreneuses de se réinventer ou du moins d'évoluer dans leur désir de proposer des plats sains avec le moins de transformations possible. Animées par cette envie, Julie et Aline ont donc contacté la Régie Communale Autonome notamment en charge de la gestion de la piscine de l'Hélios. "Nous les avons contacté afin de proposer nos produits et de les rende disponibles dans un distributeur installé chose qui n'existait pas dans la région. Notre projet a été accueilli avec le sourire. Nous proposons aux personnes qui font du sport ou simplement se délassent de s'offrir un lunch sain, une alternative aux barres chocolatées et autres chips."

Leur philosophie se matérialise sur le terrain tant elle est cohérente avec leur action. "Nous proposons de profiter de nos produits hors de nos murs et en dehors de nos heures d'ouvertures habituelles."

Pour les deux entrepreneuses carolos l'aventure ne fait que commencer puisque l’installation d'autres distributeurs sont prévues à moyen terme.