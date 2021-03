À Charleroi, les neuf maisons de repos du CPAS ont commencé à renouer avec leur vie d’avant. L’excellent taux de vaccination des résidents et des membres du personnel n’y est pas étranger. "Plus de 91 % de nos résidents ont en effet reçu des injections, pour 65 % des travailleurs !", se félicite le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. "Nous sommes au-delà des moyennes enregistrées en Wallonie." Au-delà aussi des objectifs en début de campagne : le taux devait atteindre 86 % des résidents pour 56 % d’agents. "En fait, nos maisons de repos sont l’un des endroits les plus safe pour les seniors !"