Quel marché la ville haute retrouvera-t-elle le 24 mai ? C’est encore l’inconnu.

À Charleroi, les marchés hebdomadaires vont faire leur retour dès ce lundi 18 mai : si rien ne change (hormis le respect des consignes d’hygiène, de distanciation et de protection strictes) pour les sept marchés de l’extra-ring (Jumet, Gilly, Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-Sambre, Montignies Neuville, Marchienne-au-Pont, Charleroi Nord) et les trois de la ville basse qui reprendront leur place aux horaires et aux lieux habituels, tout est à modaliser pour celui du dimanche à la ville haute. Et pour cause : d’abord, c’est le seul à accueillir autant de marchands ambulants, en food et en non alimentaire. Ils sont près de 300 à y participer.

Or, le Conseil national de sécurité a restreint l’offre à cinquante échoppes. Selon quels critères une sélection s’opérera-t-elle ? C’est encore l’inconnu, selon la Ville.

Ensuite, ce marché s’installe dans un quartier promis à d’importants travaux de rénovation urbaine. Les chantiers à venir l’obligent à se déplacer. Or, comme l’explique l’échevin de tutelle Mahmut Dogru (PS), l’opérateur Ores qui devait procéder à l’installation de nouveaux coffrets d’alimentation électrique a suspendu l’exécution pendant le confinement. Du coup, les voiries ne sont pas adaptées à une délocalisation, du moins pour les échoppes alimentaires nécessitant de l’énergie (réfrigération ou cuisson).

Comment réorganiser le parcours ? Avec qui et où exactement ? Il faut régler ce casse-tête et le temps presse. Le dimanche 24 mai, c’est déjà la semaine prochaine. Il ne reste que huit jours.