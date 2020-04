Un peu partout, les communes ont commandé ou commandent seulement des masques en tissu pour leurs habitants.

Quand une commune doit acheter quelque chose, elle doit passer par un marché public, c'est la loi. En plus des diverses initiatives locales, de nombreuses communes de Charleroi Métropole (une organisation de 29 communes du Hainaut, de la Botte et de la frontière avec le Namurois qui mise sur le principe de "on est plus forts ensemble") se sont lancées dans un marché public commun pour l'achat de près de 600.000 masques en tissu.

Sauf que ces masques, ils n'arriveront pas avant la fin du mois de mai au moins, notait Sudpresse la semaine dernière. "Il n'y aura pas de masques dans les communes pour le 4 mai", confirmait Paul Furlan, président de la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole et bourgmestre de Thuin, sur l'antenne de Télésambre.

Or, ces masques seront bel et bien nécessaires dès le 4 mai, dans la phase 1A du déconfinement tel que prévu par le Conseil National de Sécurité. Obligatoires dans les transports en commun, et "recommandés" ailleurs dans les espaces publics - de nombreux commentateurs et observateurs externes disent d'ailleurs que cette "recommandation" n'est liée qu'à l'impossibilité technique de la Belgique de fournir des masques à ses habitants et donc de rendre ce port du masque obligatoire sans créer de panique. Mais bref, c'est une polémique qu'on ne refera pas ici.

Du coup, quid des masques? Peut-on attendre que les autorités (fédérales, régionales, communales) en fournissent avant le 4 mai? C'est flou : le fédéral a annoncé la distribution de masques sans préciser quand ils arriveraient, notait Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi, lors d'une réunion politique locale. Et on sait que la commande de Charleroi Métropole ne sera pas prête avant la fin du mois de mai.

S'il faut compter sur les autorités pour donner des masques, ce sera donc soit via les initiatives locales (des couturiers et couturières bénévoles) qui ont du mal à suivre la cadence requise pour équiper au moins chaque personne d'au moins un masque, soit via les achats publics des communes. Ces achats publics arriveront-ils à temps pour accompagner la première phase de déconfinement? Pas de réponse définitive non plus à ce stade.

Quant à la distribution, ce sera aussi au petit bonheur la chance: "On pourrait demander à Bpost que le service soit gratuit pour la distribution de masques", notait encore Paul Furlan sur Télésambre. A Charleroi, c'est apparemment un accord avec les pharmacies qui est privilégié, pour que chacun puisse aller chercher son ou ses masques en tissu dans la pharmacie la plus proche de chez eux. Ailleurs, dans des communes moins peuplées, ce sont des distributions par les ouvriers communaux qui sont prévues en porte-à-porte. Il est encore trop tôt pour avoir des réponses partout, et elles ne sont pas uniformes.

On rappelle cependant que le masque n'est qu'un moyen de protection supplémentaire. Seul, il n'empêche pas la contamination, il doit s'accompagner de gestes barrières (tousser dans son coude, se laver les mains, etc.) et de distanciation physique (1,5m de distance avec les gens ne partageant pas votre foyer) et sociale (pas de rassemblements). Et le principe de base ("Restez chez vous!") reste toujours le meilleur conseil possible à donner. Mais bon, tout moyen de protection supplémentaire est bon à prendre, en ces temps incertains, surtout s'il faut absolument sortir pour une raison ou une autre.