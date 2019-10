À l’hôtel de ville de Charleroi, le chantier de rénovation et d’assainissement de la salle des fêtes est entré dans la dernière ligne droite : "On profite de la présence de l’imposant échafaudage qui occupe tout le volume intérieur pour restaurer la peinture et les garnitures couleur or", explique Philippe Coppe, responsable des travaux pour le bureau d’études communal. Le désamiantage est à présent terminé.

Deux autres méga-chantiers concernent l’hôtel de ville de Charleroi, construit en 1936 et classé au patrimoine exceptionnel de la Wallonie : la sécurisation des espaces intérieurs d’une part et la modernisation des toitures de l’autre.