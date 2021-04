Alex, qui a intégré la CTT le mois dernier, avance dans la bonne direction. Ce dernier avait aménagé son domicile pour y cultiver du cannabis. Les policiers avaient découvert tout le matériel nécessaire à la culture. Ce mardi 20 avril, le tribunal a encouragé Alex à continuer sur la même voie pour échapper à la peine d’un an de prison requise par le parquet.

Tom et Marc, frères jumeaux âgés de 22 ans, ont vendu 8 grammes par semaine et détenu du cannabis durant un an, avant de se faire pincer dans un véhicule avec le matériel nécessaire pour la vente. Les deux jeunes hommes, intégrés au sein de la chambre en février dernier, continuent à prouver leur abstinence et poursuivent leur évolution positive.

Jean, membre de la CTT depuis décembre 2020, avait été contrôlé au volant de son Opel Astra par la police à Manage en octobre 2019 avec quelques grammes sur lui. Le quadragénaire, poursuivi pour la vente et la détention de cannabis, d'ecstasy, de cocaïne et de MDMA, a intégré l’ASBL Trempoline pour y entamer un suivi. « J’y ai passé une belle semaine. Je me sens mieux moralement et j’adhère complètement à la thérapie », confie Jean, soulignant par la même occasion qu’il préfère se soigner avant de se concentrer sur la recherche d’un emploi.

Tout ce petit monde a récolté les félicitations du tribunal pour les efforts fournis. Le point sur ces différents dossiers sera effectué le 18 mai prochain.