Plus de sport amateur, plus de théâtre, etc. Alors que reste-t- il pour se divertir ? La réponse est simple : les musées.

Durant les fêtes de fin d’année, ces divers endroits culturels ont eu la grande surprise d’accueillir un grand nombre de personnes. "Les gens étaient au rendez-vous plus que lors de la première réouverture. Ils ont eu envie de sortir, de changer d’air. Et puis, nous sommes aussi le seul loisir ouvert", explique Christelle Rosseau, directrice adjointe du musée de la photographie à Charleroi. Durant ce contexte, ce dernier a d’ailleurs connu un gain de visiteurs de la région "Lors des fêtes de fin d’années, nous avons eu 70% de fréquentation en plus qui provenaient du Hainaut", ajoute-t-elle.

Pour pouvoir rouvrir, les différents musées ont élaboré un protocole. "La réservation est obligatoire. Cela permet de fluidifier la circulation des gens. Les visiteurs se répartissent sur la journée. Nous avons aussi mis en place un parcours de visite. Bien sûr le port du masque est obligatoire. De plus, nous avons aussi des personnes qui se chargent de la désinfection", continue la directrice adjointe du musée de la Photographie à Charleroi. Toutes les mesures ont été prises pour mettre les gens en confiances.

Le bilan est similaire pour le Bois du Cazier, qui est un grand emblème de la culture de la région de Charleroi. "Pendant les fêtes de fin d’année, les visiteurs étaient au rendez-vous. La fréquentation était en augmentation par rapport à l’année 2019 avec 700 entrées payantes. Cela nous a donc fait 100 visiteurs en plus. Maintenant, en janvier, en semaine, nous n’avons quasiment personne. Mais durant le week-end, nous fonctionnons très bien", déclare Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier. "Le public qui s'est rendu dans les musées sont des personnes qui aiment bouger, partir en vacances. C’est un public familial", poursuit-il.

Cependant pour ces deux grands endroits culturels de la région de Charleroi, le manque de visites des différentes groupes, notamment ceux des écoles, se fait sentir de deux manières : d'une part financière et d'autre part éducative. "Nous sommes ouverts car nous avons un devoir moral et culturel".

Mais ce secteur attend quand même un autre coup de pouce parce que les charges fixes sont toujours là.