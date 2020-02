Le problème : les PMR, qui ont le parking gratuit, doivent s’enregistrer préalablement.

Le dernier conseil communal de Charleroi a été l’occasion pour le PTB de remettre les places de stationnement PMR à Charleroi au centre du débat. Dans une question d’actualité, le conseiller Thomas Lemaire a interpellé l’échevine en charge. "Un juge de paix à Charleroi a jugé le stationnement injuste pour les PMR, après qu’une dame a reçu un P.-V. pour s’être garé à Charleroi, malgré l’apposition de sa carte PMR sur son pare-brise. La RCA s’est justifiée en disant qu’il fallait faire une déclaration préalable : ça ne nous a pas convaincus, et le juge non plus visiblement", a-t-il expliqué en séance.

Mais pour Françoise Daspremont (PS), "en matière de facilités pour les PMR, notre politique est d’une rare générosité", répond-elle. "La règle générale est : le stationnement est payant au centre-ville. Cependant, pour les personnes porteuses de handicap, il y a un droit non seulement au stationnement gratuit sur les places réservées, mais aussi sur toute autre place libre. Pour en bénéficier, il faut s’inscrire préalablement auprès de la RCA, pour soi, mais aussi pour des parents, des proches ou des bénévoles membres d’une association, le macaron ne suffit pas notamment à cause de la Scancar (qui visionne seulement les plaques d’immatriculation, NdlR)."

Pourtant, c’est justement la pré-inscription qui pose problème : à cause de cette scancar, les PMR qui n’habitent pas le centre-ville doivent soit s’enregistrer préalablement, soit payer leur parking. Ce qui leur fait donc, en réalité, une démarche administrative en plus à laquelle penser, que n’ont pas les personnes non-porteuses de handicap - qui payent, point.

"La RCA a donc adapté la procédure de régularisation, pour simplifier les contestations de gens qui ont reçu un P.-V. alors qu’ils sont titulaires d’une carte PMR", précise l’échevin Ecolo de la Mobilité, Xavier Desgain. Sauf que cette régularisation aussi est une démarche administrative, et l’automatisation du P.-V. par la scancar "criminalise" la personne handicapée par défaut, avant d’éventuellement lui retirer son amende. Le droit au stationnement gratuit devient donc un droit à ne pas avoir de P.-V., mais aussi une obligation de démarches à effectuer.

Quelles solutions ? Il n’y en a pas, visiblement, à l’heure actuelle. Mais François Daspremont précise que "le conseil consultatif de la personne handicapée va inviter le nouveau président de la RCA pour envisager avec lui de nouvelles modifications du règlement" et que "la Ville doit aller plus loin." Affaire à suivre.