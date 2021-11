L’administration communale soutient les initiatives, les forces vives locales les organisent : en cette fin 2021, les plaisirs d’hiver vont regrouper six événements différents, sur le territoire aiseau-preslois. Tout commence à Roselies, sur 26 au 28 novembre, avec un grand marché de Noël, mis sur pied par la société des Gilles. Rendez-vous de 18 à 23 heures, le vendredi et de 10 à 23 heures, le samedi et le dimanche, à la rue François Dimanche.

Du 3 au 5 décembre, c’est à Pont-de-Loup, sur la place Ferrer, que le marché de Noël sera ouvert. Aux commandes : le comité de la marche Saint-Clet et le comité féerique de Pont-de-Loup.

Le 11 décembre, à travers le centre d’Aiseau, le comité de la marche Saint-Martin d’Aiseau organisera un grand souper, réservations au 0495/32 90 36, précédé de la sortie officielle dans les rues de l’entité.

Le 12 décembre, la foule convergera vers le hall Sambr’Expo, à Roselies, pour le grand marché de Noël couvert organisé par "Plaisir de chiner". Les exposants peuvent réserver un emplacement via le 0492/53 76 12.

Les 15 et 17 décembre, l’espace public de Pont-de-Loup sera animé par le comité féerique local, qui encadrera une sortie du Père Noël, pour le plaisir des grands et, bien sûr, des plus petits.

Enfin, le cœur de Presles battra aussi au rythme du marché de Noël, sur la place Communale, les 17 et 18 décembre, de 18 heures à 23 heures le vendredi et de 10 heures à 23 heures le samedi. C’est le comité de la marche Saint-Rémy qui sera à la manœuvre.

Tous ces événements, situation sanitaire oblige, ne seront accessibles qu’en montrant un Covid Safe Ticket valable (vaccination, test négatif de moins de 48 heures, certificat de rétablissement) et en portant un masque.