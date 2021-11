A l'heure où les différents gouvernements du pays se retrouvent afin de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la forte hausse des cas de covid, sur le terrain le personnel est à bout de force. Des adaptations adoptées dans l'urgence perdurent maintenant depuis près d'un an et demi. L'épuisement du personnel soignant n'est plus un secret pour les dirigeants qui peinent à trouver des solutions permettant de soulager ce personnel en bout de course.