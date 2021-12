Depuis ce jeudi matin, des flocons tombent sur la Ville de Charleroi. Si dans les Ardennes, l'IRM prévoit plusieurs centimètres de manteau blanc, la neige sur Charleroi pourrait ne tenir que. On verra.

La prudence est par contre de mise sur les routes, déjà ce jeudi en journée, mais surtout en soirée et durant la nuit où les températures descendront dans les négatifs et pourraient transformer eau et neige en plaques de verglas.