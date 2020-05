Un projet pilote de production et distribution d’hydrogène.

Après les bus à batterie électrique, voici ceux à pile à combustible, roulant à l’hydrogène. C’est à Charleroi que les premiers spécimens feront leur apparition en Wallonie. Leur ravitaillement sera assuré par une station construite au dépôt de Jumet, l’hydrogène étant produit par l’intercommunale Tibi à moins de 10 kms, et acheminé par camion.

Un appel avait été lancé sous la précédente mandature pour la recherche de partenaires. À l’initiative du ministre Philippe Henry, le gouvernement a désigné ce vendredi le seul candidat s’étant manifesté. Il s’agit d’un consortium financier et industriel composé de Engie, Tibi et SOTRADIA, une filiale de Suez et de la SRIW. Engie et SOTRADIA formeront une société commune à responsabilité limitée, détenue à parts égales par les deux actionnaires, afin d’investir et exploiter l’installation d’électrolyse, le dispositif de transport de l’hydrogène et la pompe d’alimentation des bus. Tibi fournira de l’électricité nécessaire à la production au départ de son incinérateur de déchets de Pont de Loup. Dix bus pourront être ravitaillés en hydrogène.

Dans ce cadre, le gouvernement octroie une aide double composée d’une part d’un prêt de 2 millions accordé à Engie, et d’autre part d’une subvention maximale de 2,7 millions dont 540.000 pour couvrir les deux premières années de fonctionnement. Après l’Allemagne, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Italie et le Danemark, c’est donc la Wallonie qui embarque dans le projet européen JIVE, dont l’objectif est de soutenir un déploiement à grande échelle de bus à hydrogène et d’infrastructure de production et de distribution. Cela s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de C02. En Wallonie, l’opérateur de transport vise une diminution de 30 % à l’horizon 2024.

L’étape suivante, c’est l’élaboration du marché pour la construction des équipements, le cahier de charges devrait être finalisé durant le second semestre. Ensuite, il faudra obtenir les permis pour les équipements et y coordonner le lancement de l’appel d’offres pour l’achat des bus à hydrogène. Le constructeur belge Van Hool est l’un des leaders du marché. Si le dossier ne connaît pas d’embûche, les premiers véhicules pourraient déjà être mis en service en 2021.