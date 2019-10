Des milliers d’enseignants non payés, ou seulement de manière partielle, de leurs prestations de septembre : c’est en Hainaut que ça se passe, dans le réseau de la Fédération Wallonie Bruxelles.



A Charleroi, les profs de l’athénée Vauban ont débrayé spontanément dès la 4ème heure de cours ce mardi, un mouvement couvert par le front commun syndical CGSP-CSC Enseignement. En cause : le sous-effectif de la direction déconcentrée de la Fédération à Charleroi chargée de la gestion des paiements. Des maladies ont mis le service dans l’incapacité d’exécuter les opérations à la période prévue.

Autant dire que les répercussions ne sont pas moindres pour les membres du personnel. Chacun a en effet ses charges à régler à la fin du mois.

"Les agents ont été placés devant le fait accompli, sans aucune communication préalable", déplorent les secrétaires régionaux des centrales syndicales Christophe Hemberg (CGSP) et Raymond Marchand (CSC Enseignement). "Ce manque de considération et de respect a conduit à cette action spontanée."

Une action qui pourrait faire tache d’huile. Le front commun l’épingle : cette situation est le fruit d’une politique systématique de non remplacement des départs, et d’un sous-financement des services publics par les gouvernements précédents. Non seulement, la direction déconcentrée de Charleroi manque de personnel pour remplir sa mission, mais l’équipement fait défaut. Les logiciels ne sont plus à jour, ce qui expose le service à d’autres bugs.

Pour le paiement des arriérés, les syndicats ont obtenu l’assurance qu’une régularisation interviendrait au plus vite, mais les versements n’arriveront sur les comptes des bénéficiaires qu’autour du 10 octobre. Et encore : pour une partie seulement d’entre eux dont les listes seront établies. "Quant aux autres, ils devront patienter plus longtemps", selon Christophe Hemberg. "Il leur sera alors loisible de demander une avance à la Fédération auprès de leurs chefs d’établissement respectifs. Des tâches additionnelles en perspective dont les directions se passeraient volontiers en cette période chargée de rentrée !"