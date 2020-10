Le magasin carolo Ludotrotter, et William Loffel qu'on a rencontré sur place, vous proposent quatre jeux de société, selon la façon dont vous aimez jouer. De plus en plus de gens se mettent à jouer à des jeux de société depuis le confinement, à tel point qu'une hausse de 10% dans les ventes est enregistrée d'après certains grossistes.

Pour jouer tout seul, la recommandation de William Loffel est "It's a wonderfull world", un jeu de gestion de type Seven Wonders, avec des règles adaptées pour jouer en solo. "Mais c'est un jeu très sympa, aussi pour jouer à plusieurs." © van Kasteel

Pour les familles, deux recommandations : d'abord "Donnant-Donnant", un roll&write (on lance un dé et on note quelque chose sur un papier), "c'est un petit jeu facile et rapide, très amusant, qui combine chance et tactique", explique-t-il. © van Kasteel Et pour ceux qui veulent un jeu un peu plus complexe, "mais il faut avoir une base dans le jeu de société, avoir joué à Cluedo, Risk ou aux Aventuriers du Rail me semble un prérequis important", il y a "Villainous". "On joue des villains de Disney, chacun joue à sa façon pour essayer de gagner : le capitaine Crochet doit réussir à exécuter Peter Pan, le Prince Jean doit devenir le plus riche, Ursula doit voler le trident et la couronne, par exemple. Chacun a sa façon de gagner." © van Kasteel

Enfin, pour jouer à deux, en couple notamment, à condition d'être un "gros joueur", il conseille "Le Seigneur des Anneaux, Voyages en Terre du Milieu". "Les joueurs rentrent en campagne et vont vivre une aventure annexe à la saga, tout en améliorant son personnage avec des armes et de l'équipement au fil des parties. L'histoire est très prenante." © van Kasteel