La société pharmaceutique ImmunXperts a été rachetée par Nexelis.

Voilà encore un fleuron carolo qui est racheté par des investisseurs étrangers, preuve que le Biopark fonctionne et sait se montrer attirant sur la scène internationale. L’entreprise ImmunXperts, basée à Gosselies et "spécialisée dans le développement de tests aidant les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à sélectionner leurs meilleurs candidats médicaments avant leur développement clinique" explique l’agence Belga, est rachetée par la société québécoise Nexelis, elle-même détenue par les fonds privés d’Ampersand Capital Partners (américain et néerlandais).

C’est Sambrinvest qui a annoncé, par voie de communiqué, ce rachat. L’invest carolorégien est intervenu à six reprises auprès d’ImmunXperts, à travers des participations en capital ou des prêts.

ImmunXperts a été créée en 2014, emploie une quinzaine de personnes à temps plein et exporte dans une vingtaine de pays à travers le monde. Les dirigeants, la docteur Sofie Pattijn et l’actuel PDG Thibaut Jonckheere, continueront à occuper des postes de direction chez Nexelis.

La finalisation de la transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, est attendue pour fin mars. Les Québécois veulent, par ce rachat, s’ouvrir une porte supplémentaire sur le marché européen.