"Une broyeuse, un stockage de déchets dangereux comme de l'amiante, de déchets dangereux, d'huiles usagées et de déchets ménagers. Pire, on nous parle d'une possible extension du site à terme sur la partie aujourd'hui inoccupée, ce qui les amènerait à 180 mètres des jardins", explique un riverain.