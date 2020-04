Face à la crise sanitaire, le Rotary de Charleroi-Europe a lancé un appel à d'autres clubs de la région pour rassembler des fonds.

Les membres du club ont immédiatement mis 5.000€ dans la cagnotte. Et en moins de 10 jours, c'est 30.000€ qui ont été récoltés en plus auprès des autres clubs de la région. Soroptimist, Lion's Club, Inner Wheel, Rotary Clubs, le Foyer des Amies et le Club 41-7 plus d'autres donateurs qui ont souhaité rester anonymes ont participé à l'action.

Directement, 3 x 10.000 euros ont été versés à trois hôpitaux de la région: le CHU Marie Curie de Lodelinsart, Notre-Dame de Grâce à Gosselies et l'IMTR de Loverval. "Ces sommes devraient permettre à ces institutions de faire face à leurs besoins les plus urgents en matériel de protection", indique le RC Charleroi-Europe.