Déjà connus pour leurs ravages en forêt, ils arrivent dans les jardins.





"Des sapins meurent, partout. C’est un vrai fléau depuis deux mois", s’alarme François Martens. Cet élagueur de Jamioulx, dans la région de Charleroi, le vit au quotidien : "les gens ne comprennent pas ce qui se passent, ils m’appellent parce que leur arbre est tout brun, ils ont peur qu’il soit mort. Et quand on vit avec un arbre mort à côté de chez soi, on n’en dort plus, de peur qu’il ne tombe sur la maison, la voiture, les voisins, etc."



Et il y a de quoi s’alarmer : les scolytes, des petits insectes à peine plus gros qu’une fourmi, sont sortis des forêts et s’attaquent désormais aux arbres dans les jardins, principalement aux épicéas.

"C’était commun dans les forêts, mais depuis deux ans on en voit de plus en plus dans les jardins", confirme Murielle Eyletters, experte du diagnostic des arbres en milieu urbain. [...]