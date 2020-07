La Ville recense sentiers et impasses traversantes afin de les nommer et d’adapter la signalisation.

Depuis le Covid-19 et plus que jamais, les citoyens se sont baladés dans leur environnement proche.

Consciente de cela, la ville de Charleroi a lancé une grande opération afin de recenser et de renommer les sentiers qui sillonnent les différents districts. Le projet, qui unit les services de la Nature en ville du bourgmestre Paul Magnette, de la Mobilité de Xavier Desgain et de la Propreté/Nomination des sentiers de Mahmut Dogru est sur de bons rails.

Afin de les rendre praticables, une équipe est spécialement dédiée à l’entretien des sentiers à partir du moment où ils sont signalés impraticables car envahis par la végétation.

Un autre projet entamé est le souhait de la Ville de répertorier et de renommer les sentiers de l’entité. "Il existe toute une série de sentiers qui n’ont pas de nom. Cela permet aussi d’impliquer les citoyens dans leur espace de vie et de réveiller la mémoire des quartiers", explique Xavier Desgain.

À côté de cela, l’échevin de la Mobilité est occupé, avec le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), à effectuer un relevé des culs-de-sac qui se prolongent par un sentier. "Nous allons adapter la signalisation de ces culs-de-sac, appelés impasses traversantes, avec le concours du GRACQ afin d’indiquer qu’au bout il est possible aux piétons et aux vélos de continuer. Nous avons déjà transmis au service de la signalisation verticale toutes les impasses que nous avons déjà repérées et pour lesquelles les panneaux pouvaient être adaptés."