Même si cette année a encore été chamboulée à cause des conditions sanitaires liées à la covid, les sportifs de la région de Charleroi ont pu s'exprimer dans leur discipline respective. S'ils ont pu se dépasser grâce au sport, certains ont porté haut les couleurs de leur région sur la scène internationale en participant notamment aux jeux olympiques et aux jeux paralympiques.

La crise sanitaire ne permettant pas de récompenser les lauréats lors d’une cérémonie officielle, ils recevront leur trophée au sein de leur club, dans les semaines à venir.

"Les sportifs ont encore dû faire le dos rond durant cette saison 2020-2021, face à la crise sanitaire. Je veux saluer toutes celles et ceux qui continuent à pratiquer un sport, quelles que soient les conditions, et elles sont loin d’être faciles. Cette année, nous avons voulu donner un caractère inclusif aux Mérites sportifs de notre ville qui compte deux athlètes olympiques. Ce n’est pas rien. Je suis très fier de nos lauréats", souligne l’échevin des Sports, Karim Chaïbai.

Piotr Van Montagu et Ismaël Debjani se voient attribuer le mérite sportif de la ville de Charleroi.

Le premier a commencé les compétitions de tir-à-l’arc, il y a à peine 3 ans. Il a participé aux derniers Jeux paralympiques à Tokyo. Athlète paralympique, Piotr s’est brillamment illustré lors de ces jeux et a représenté fièrement nos couleurs. Ayant peu de concurrence en para archerie au niveau national, Piotr se mesure chaque semaine aux meilleurs archers valides lors différentes compétitions nationales. Piotr termine 9e au JO de Tokyo. Il est désormais 20e au classement mondial.

Ismaël Debjani a également participé aux JO de Tokyo, où il termine demi-finaliste du 1.500 mètres. En 2021, il améliore son record de Belgique du 1500 mètres, mais aussi son record personnel du 800m. C’est son 2e mérite sportif de la Ville de Charleroi, lui qui est multiple champion de Belgique.

Voici la liste de l'ensemble des lauréats des Mérites sportifs 2021

Prix de l’école de jeunes, récompensant la meilleure école de jeune : La section sport-étude cyclisme du CECS La Garenne

Les élèves ont remportés plusieurs courses dans plusieurs disciplines. Julian Neyman repris en sélection wallonne pour plusieurs courses internationales sur route. Lucie François et Hugo Bailleux repris pour participer aux championnats d’Europe cadets. Romain Bailly a remporté plusieurs triathlons. Lucie François qui était la seule fille de la section s’est classée deuxième des championnats des hauts de France. Kylian Gerber a participé à la Montain of Hell (France Alpes) et s’est classé 6eme dans la catégorie cadet. Et Théo Voogd s’est classé à plusieurs reprises comme premier belge sur des triathlons renommés de France ainsi que vainqueur de la corrida de Chimay sur les 6km.

Le Sport-Etudes cyclisme existe depuis presque 30 ans et concilie le sport et les études de transition pour des élèves entre la 3ème secondaire et la 6ème secondaire. La section permet à tous de développer des aptitudes physiques spécifiques au vélo et à certains de franchir le cap de l’élite et de s’illustrer en vtt, cyclocross, route, pistes et depuis 2020 le triathlon.

L’autre candidat : Le Gymnos.

Prix de l’inclusion, récompensant la meilleure structure d’accueil ou le sportif handisport de l’année

Prix de la meilleure sportive féminine

Piotr Van MontaguDjemilla Gontaruk

Agée de 29 ans, elle est championne d’Europe en 2015 (EBU), ensuite vice-championne du Monde du en 2020 (WBO) et vice-championne d’Europe en 2021 (EBU), poids légers. Candidate aux titres en 2022. Quatre fois championne de Belgique.

Prix des amateurs, récompensant le meilleur sportif masculin

Thibault Lejeune

Champion de la ligue francophone -91 kg amateur. Issu de l’Esquive carolo. 7 combats et 7 victoires.

Prix des amateurs, récompensant la meilleure équipe

RTC Gosselies dames

L’équipe a gagné l’interclub de la Province du Hainaut. Premier titre d’envergure d’une équipe féminine pour le club. Parmi les joueurs, deux jeunes de moins de 20 ans qui participaient pour la première fois.

Prix des seniors, récompensant la meilleure sportive féminine

Sylvia Dardenne

Membre de l’ATCC, évoluant en Dames 40, sa discipline de prédilection est le duathlon. Elle remporte la victoire à Embrun (France) à la coupe du monde, idem à l’Alpe d’Huez. Championne du Monde dame 40 en longue distance, en s’imposant face à des élites. Championne de Belgique. Maman de trois enfants.

Prix senior, récompensant le meilleur sportif

John Redwood

Issu de l’HTT, club de triathlon à Roux, il est âgé de 70 ans. Vainqueur à Chièvres en août dernier, il a battu toute la concurrence grâce au système « symétri » qui recalcule les performances en fonction de l’âge des participants. Il s’est aussi illustré à Eupen. Ancien participant aux championnats du Monde.

Prix de l’espoir, catégorie enfant (-12 ans)

Célia De Pauli (Gymnos)

Née en 2009, elle est deuxième du dernier championnat francophone, deuxième de la compétition internationale au Luxembourg,

Célia est un réel espoir de la gymnastique belge. Elle vient de se sélectionner pour participer au Top Gym, compétition junior de niveau mondiale. Elève de première année à La Garenne, Célia bénéficie de 24 heures d’entrainement par semaine grâce à l’étroite collaboration entre l’école et le Gymnos de Charleroi.

Prix de l’espoir, catégorie jeunes (12-18 ans)

Ethan Dasset

A à peine 15 ans, il est affilié au TC Kalypso. Inscrit au tennis-étude de l’AFT à Mons, il a éliminé un top 50 européen lors d’un tournoi à Zagreb (où il atteint les ¼ de finales). Il se frotte souvent à des joueurs plus grands que lui et rêve d’intégrer le circuit ATP. Il est aujourd’hui considéré comme le plus grand espoir du tennis wallon.

Autres candidats : Théo Voogd et Théo Mollet.

Prix de l’espoir, catégorie espoir (18-21 ans)

Camille Hannaert

C’est un des espoirs montant du volley féminin, très bonne saison à Charleroi volley à 19 ans. Vraie première grosse saison et révélation de la dernière saison.

Prix "Fier d’être Carolo", récompensant le sportif évoluant hors de notre Ville pour l’image positive qu’il donne de Charleroi

Anthony Pellegrini

Gillicien membre du TC Fontainois. Passé de C 30 à B + 2/6, soit 7 échelons. 5 victoires dans sa catégorie (Messieurs 5) et quatre en Messieurs 4, soit 9 tableaux gagnés. 55 victoires, 7 défaites. Agé de 24 ans, il est prof d’éducation physique, moniteur tennis.

Prix du fair play (avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles)

L’Institut Jean Jaurès

Les élèves ont été récompensés récemment par le Panathlon Wallonie-Bruxelles lors d’un concours d’arts graphiques autour du thème « Le fair-play est un sport ».

Prix du public

Celia de Pauli (420 voix).

Prix de la presse

Thomas Carmoy

Mérite sportif 2019, Thomas termine troisième du Championnat d’Europe indoor de saut en hauteur à Torun (Pologne). Deux fois champion de Belgique (indoor, outdoor), deuxième performeur belge de l’histoire avec 2,28m, il est premier au classement U23 européen. Actuellement sportif élite à la Defense, membre du CRAC.

Récompense aux bénévoles et aux équipes jubilaires

Jean-Luc De Decker (25 ans des stages de mini-foot), Roberto D’Ortona (bénévole au Cécifoot), Walter Dalgal (Sprint 2000, fin de carrière de coach), Damiano Martinuzzi (coach judo Vlaanderen- coach aux JO), David Dalmut (Magasinier au Sporting de Charleroi)