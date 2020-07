Avec la crise du Covid-19 entraînant un confinement strict, les gens se sont davantage lancés à la découverte de leur environnement proche. Certains exploraient les bois, d’autres observaient la faune et la flore des parcs ou des jardins. La possibilité d’organiser des stages à nouveau a donné la part belle aux stages nature dont celui organisé par Chana (Charleroi Nature) au centre de délassement de Marcinelle.



Si déjà les balades natures fleurissent un peu partout, les stages, eux, intéressent un large public de plus en plus jeune.



600 enfants, trois plus qu’il y a 4 ans, se sont inscrits aux différents stages de l’été. Cette hausse de fréquentation à ce type de stage pourrait être la cause d’une conscientisation de l’importance du respect de son cadre de vie durant le confinement.



En effet, chacun aura pu remarquer à quel point la nature change avec une moindre intervention des machines et autres sources de pollutions. Pour David Dumont, chargé de projet à Chana, rien n’est moins sûr. Les indices pour vérifier le rapport entre confinement et hausse des activités natures sont trop faibles. En étant informés plus jeunes de cette importance du respect de la nature, les enfants peuvent mener des actions concrètes et ainsi donner écho aux manifestations pour le climat comme il en était organisé tous les jeudis. Ce qui est certain c’est le choix des parents d’inscrire leurs enfants à des activités se déroulant en grande partie en extérieur. Il n’aura pas fallu des semaines pour que toutes les places disponibles soient prises.



Lors des stages de Chana, l’aspect environnement est abordé par le jeu. “Dans les stages, nous ne voulons pas donner des leçons quant à la préservation de la nature et l’usage de ses ressources. Nous utilisons le jeu et la découverte pour que les enfants puissent intégrer des bons principes qu’ils pourront à leur tour transmettre.”