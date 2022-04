Chana est une asbl qui a vu le jour en 2009 et basée au cœur du poumon vert de Charleroi dans le bois de Loverval, l'une de ces missions est d’organiser et soutenir la participation citoyenne autour de la Nature en Ville. Avec également des missions de sensibilisations auprès des plus jeunes, la structure propose régulièrement des stages nature qui ont rencontré beaucoup de succès lors de la crise covid. "A part la première semaine de Pâques en 2020 nous avons toujours accueilli et proposé des activités," nous explique-t-on.

Aujourd'hui même si les activités proposées rencontrent encore un certain succès, c'est une nouvelle crise qui touche l'équipe de Chana. "L'augmentation des coûts de l'énergie ont des répercutions sur les sorties scolaires notamment. Maintenant les directions doivent choisir leurs activités et parfois limiter les déplacements en car. La crise a aussi privé les écoles d'activités pendant presque deux ans et aujourd'hui celles-ci doivent choisir entre plusieurs activités et le financier joue beaucoup."

Du côté des particuliers les choses sont aussi un peu compliquées. "Nous connaissons une légère baisse de fréquentation car les familles ont de plus en plus de frais et il faut faire une choix aussi dans les activités. La hausse des coûts de l'énergie et des produits de consommation induit aussi des choix chez certains." Malgré cette baisse Chana continue de proposer des nouvelles choses. "Durant ces vacances de Pâques nous proposons bien entendu des activités plus traditionnelles mais aussi des stages pour préparer le CE1D. En collaboration avec des professeurs de sciences, nous revoyons la matière du programme scolaire mais de manière pratique. Nous allons directement sur le terrain pour étudier par exemple la classification des végétaux et des animaux."

Outre les activités organisées pour les stages Chana est aussi organisateur d'anniversaires qui restent une valeur sure.