Il n'y a pas de dépose-minute à l'aéroport de Charleroi : toute voiture qui veut se rapprocher un tant soit peu du terminal pour y déposer un passager doit s'acquitter de frais de stationnement : 4€ sur le P1 pour une heure, 2€ sur le parking Express pour 30 minutes.

Les taxis et navettes n'ont aucun passe-droit: s'ils viennent déposer quelqu'un depuis son domicile, depuis un parking extérieur ou depuis la gare de Charleroi-Sud par exemple, ils doivent payer leur stationnement. Pire: le prix de 10€ "forfaitaire" par passage est d'application sur le parking Express pour tout véhicule qui y vient pour la seconde fois de la journée. Même les sociétés qui sont partenaires de l'aéroport et qui attendent les passagers à leur descente de l'avion ne peuvent pas déposer quelqu'un: "on a un badge et des places réservées pour les véhicules qui attendent, mais rien du tout si une autre voiture doit venir déposer quelqu'un...", témoigne un gérant de société locale.

"Sur une course à 20€ depuis Charleroi-Sud, il y a 10€ qui vont dans le parking... Quand on sait qu'un chauffeur peut faire 4 à 5 courses par jour, ça représente vite 40€ de parking, la moitié de ce coûte la course. Et on ne peut pas faire payer ça au client", nous signale-t-on du côté d'une société de taxis de la région de Charleroi, contactée après l'alerte lancée par Martine, taxiwomen de 58 ans, sur RTLInfo. "C'est une aberration de payer 10€ pour déposer un client, il n'y a qu'à Charleroi qu'on voit ça" s'indigne-t-on dans une autre entreprise. "On a déjà demandé à l'aéroport de faire un effort, mais rien ne change."

Il n'y a qu'à Charleroi qu'on voit ça? On dirait bien: à Zaventem, par exemple, il y a un dépose-minute qui laisse 10 minutes maximum aux véhicules pour décharger un passager. Une fois par heure, certes, mais ça semble déjà plus "tenable". Les parkings sont, eux, accessibles gratuitement pour une demi-heure avec la PCard+ d'Interparking, qui propose aussi des cartes "business". Liège Airport dispose d'un "kiss&ride" de 10 minutes. Lille, en France, offre 15 minutes gratuites au P2. L'aéroport de Cologne, en Allemagne, offre 10 minutes également, trois fois par jour.

Quelles alternatives, du coup, pour BSCA? "Certains chauffeurs déposent les clients à l'entrée du site, mais ça fait un kilomètre de marche pour le client, le service n'est pas optimal", nous répond-on ici. Là, les opérateurs un peu dépités essayent "de ne pas envoyer 2 fois la même voiture sur une journée... Mais ça ne changera pas vous savez, on a déjà essayé. Et puis on sait qu'ils ont besoin d'argent."

Contacté pour un commentaire, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) n'avait pas encore répondu à nos questions au moment d'écrire ces lignes. Mais à RTLInfo, le porte-parole a expliqué que cette politique tarifaire avait été instaurée "suite aux multiples parkings illégaux qui se sont constitués autour de l'aéroport et qui ne respectent pas le règlement en matière de stationnement".