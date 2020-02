Voyager dans le bassin de vie gratis si on a moins de 25 ans ou plus de 65 : les communes négocient avec la Région.

La gratuité des transports en commun a déjà fait couler beaucoup d’encre depuis vingt ans. Aux dernières nouvelles, dans la métropole carolo, le conseil communal promettait à l’unanimité de "lancer une étude pour examiner la possibilité d’instaurer rapidement la gratuité des transports en commun." C’était il y a pile un an, le 25 février 2019.

Depuis, on a notamment appris que la Ville de Luxembourg mettrait ses trains, trams et bus gratuitement à disposition dès le 1er mars 2020. C’est la semaine prochaine. Et ça sera totalement gratuit pour n’importe qui. Coût annoncé de la mesure au Grand-Duché : 41 millions d’euros par an. Pour un territoire de 51 km² et 120 000 habitants, soit la moitié de la superficie et des habitants de Charleroi. Mais aussi pour des gens dont le salaire net moyen est cinq fois supérieur à celui des Carolos.

Puis, le gouvernement wallon a inscrit la gratuité partielle des transports en commun dans sa DPR (déclaration de politique régionale). Partielle signifiant pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, ainsi que les publics précarisés - sans précision sur le public exact visé par ces mots. Et rejoignant ainsi la définition que donnait le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette (PS) à l’époque, à savoir d’abord une gratuité partielle, avant d’envisager, peut-être ensuite, une gratuité totale.

Un an après ce vote à Charleroi, où en est-on ? "C’est sur la base de la gratuité partielle qu’on avance depuis", précise le cabinet de l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo). "Mais on avance aussi en tant que Charleroi Métropole, c’est-à-dire à l’échelle du bassin de vie de 600 000 habitants et pas simplement de la commune de Charleroi. Pour l’instant, la Conférence des bourgmestres est en discussion avec la Région wallonne sur le financement du plan urbain de mobilité, dont la gratuité partielle des transports en commun fait partie. C’est pour l’instant en pourparlers."

Quand ? "On voudrait y arriver bientôt", nous dit-on. Ça vaut ce que ça vaut. Le problème, c’est de chiffrer cette gratuité. Le PTB en campagne parlait de 6 millions d’euros pour Charleroi, mais une ville deux fois moins grande (Luxembourg) a prévu 41 millions d’euros. Où se trouve la réalité ? "Nous n’avons aucune donnée chiffrée, c’est techniquement difficile de savoir ce que coûterait la gratuité. Partielle ou totale, d’ailleurs", admet le cabinet Desgain. En tout cas en 2019, le ministre wallon Philippe Henry envisageait une facture de 105 millions d’euros, chaque année, à l’échelle de la région, pour la gratuité des bus et métros seulement, sans les trains.

En attendant la gratuité, il existe le City Pass, a tenu à rappeler Xavier Desgain : sur Charleroi Métropole, on peut déjà avoir un trajet à partir de 1,50 €. Ce n’est pas la gratuité, "mais c’est déjà très intéressant".