"Soucieux de proposer une offre de soins complète et adaptée à la population de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le Centre de Santé des Fagnes dispose désormais de sa propre machine pour effectuer les tests PCR covid, ce qui réduit de manière significative le délai de résultat et permet de mieux fluidifier les parcours patients", annonce le CSF par voie de communiqué.

Le covid-19 a fortement perturbé le fonctionnement du CSF, comme tout autre hôpital à travers le monde. Il a du souvent s’adapter et se réinventer pour faire face aux frasques du coronavirus : parcours patients séparés, unités de soins doublées, déménagement de services ou encore créations de zones tampon pour les patients suspects.

"Lors des recrudescences de cette pandémie, les équipes de soin du CSF pouvaient rapidement être confrontés à un afflux important de patients à tester. Après un frotti, il fallait alors attendre entre 24 et 48 heures le retour des résultats des laboratoires extérieurs pour savoir vers quelle unité de soins le patient pouvait être redirigé", précise le CSF. "Notre laboratoire peut désormais fournir le résultat des frottis dans un délai avoisinant les 8 heures. Ce qui facilite grandement le travail des équipes soignantes entre les différents services avec un parcours patient plus fluide et une redirection dans les unités de soins ad hoc plus rapides."