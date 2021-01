, se réjouit la Ville de Charleroi dans un communiqué.

Jumet Heigne, Montignies Cités (maternel), Monceau Ruau (primaire), Montignies Neuville et Roux Bassée recevront des subsides à hauteur de 80%, pour des chantiers coûtant entre 5.000 et 70.000€ selon l'importance du travail à réaliser. Pour rappel, trois écoles avaient déjà été sélectionnées précédemment, en juillet, à savoir Monceau Ruau - mais en maternelle - Marcinelle Bruyères et Monceau Tilleuls.

La facture totale pour ces huit implantations sera de 326.000€, avec un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'élevant à 261.000€. Les échevinsJulie Patte (PS) pour les écoles et Xavier Desgain (Ecolo) pour les bâtiments s'en réjouissent.

"A ces dossiers, on peut encore ajouter l’école de Montignies Cités lauréate de l’appel à projet « Ne tournons pas autour du pot » lancé conjointement par la FWB et la Fondation Roi Baudouin", ajoute la Ville. "Ce dernier vise à soutenir des écoles qui s’engagent pour améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs sanitaires. Grâce à son projet intitulé « De l’eau fraîche pour le trône, le roi attend », l’école de Montignies Cités a obtenu 5000€. Cette somme sera allouée à l’acquisition de wc de différentes tailles mais aussi de des robinets automatiques et des réserves d’eau de pluie pour alimenter les chasses pour avoir une dimension environnementale. Afin de sensibiliser au bien-être et au respect des lieux, des stickers et un tableau de communication entre les enfants, les enseignants et les techniciennes sera instauré"