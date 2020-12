Il ne faut plus parler de cité mais du nouveau quartier Lucien Harmegnies : cet ensemble de tours de logements de la Sambrienne vient de subir un lifting de 17 millions d’euros, un coût pris partiellement en charge par la Wallonie dans le cadre du programme Pivert 2.

En bordure immédiate du petit ring, le long de la A54 à Charleroi nord, les buildings d’une superficie de 11.000 mètres carrés ont été complètement rénovés. Les travaux qui se sont étalés sur trois ans concernent 213 logements. Ils ont été modernisés, sécurisés et remis entièrement en conformité.

La mue est spectaculaire : visuellement d’abord, avec la transformation des façades bien intégrées dans le paysage urbain. Ensuite en termes de confort et d’efficacité énergétique. L’indice de PEB a ainsi été relevé du plus médiocre au meilleur, soit de G à A. Avec des économies substantielles à la clé pour les locataires puisqu’en moyenne, leurs factures de consommation pourraient connaitre des diminutions jusqu’à 600 euros par an et par ménage, selon le président de la Sambrienne Maxime Felon… Électricité, ascenseurs, techniques spéciales, tout a été remis à neuf, cinquante ans après la construction.

Le chantier s’est étalé sur 650 jours : si cela semble long, un simple calcul permet de se rendre compte que cela ne représente que 3 jours par appartement. Ce qui est très peu.

Le chantier a été séquencé en trois phases durant lesquelles les occupants ont été déplacés. Les abords ont été soignés. Selon le président, "les architectes ont tenu à recréer une ambiance de village." Le projet s’articule ainsi autour d’une cour intérieure avec une aire de jeux et de sports de proximité, dans un environnement propice à la qualité de vie avec des espaces verts. "Pour ramener de l’activité et renforcer la cohésion sociale, nous avons également ouvert six locaux des rez-de-chaussée à des associations."

Les tours vont se remplir progressivement, au rythme des attributions : celle qui a été réceptionnée en premier lieu compte 70% de locataires, la dernière seulement 35%, indique le directeur gérant Fadel Azzouzi, le repeuplement se poursuit de mois en mois. Il n’est pas prévu de rapatrier les anciens occupants. Il n’y a d’ailleurs eu aucune demande en ce sens.