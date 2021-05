Ils étaient quatre à être poursuivis pour un trafic d’héroïne d’août à décembre 2020. Eric et Mbarek ont obtenu un sursis simple et probatoire. Le tribunal a retenu la circonstance d’association contre les deux fournisseurs.

Les autorités judiciaires avaient épinglé le trafic d’héroïne sur l’entité de Chimay via une information : Mbarek avait été démasqué et dénoncé "comme un vendeur maghrébin" avec son numéro de téléphone. Des écoutes téléphoniques et des perquisitions au domicile des quatre hommes ont confirmé l’information délivrée au départ.

Pour le parquet, Fabrizio et Mbarek étaient associés. Eric et Bruno, grands consommateurs d’héroïne depuis des années, confirmaient avoir endossé le rôle d’intermédiaire, pour financer leur consommation.

Des peines de 2 ans à 4 ans de prison avaient été requises. Ce mercredi, le tribunal a retenu la circonstance d’association pour Fabrizio et Mbarek. Fabrizio et Bruno, en état de récidive, écopent de 4 ans et 2 ans de prison ferme. Mbarek a obtenu un sursis simple partiel, tandis qu’Eric s’en sort avec un sursis probatoire.