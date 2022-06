Le premier tram carolo entièrement rénové sera mis en service officiellement le 21 juin prochain, il partira à 7 heures du dépôt TEC de Jumet. Il circulera alors quotidiennement sur le réseau.

Le TEC Charleroi voulait plus de confort pour les usagers, mais aussi moderniser son image, à l'aune du renouvellement urbanistique de la métropole. La rame a été remise en peinture, s'est vu équipée de nouvelles portes d'accès (ouverture intérieure) adaptées à un équipement d'embarquement pour les PMR, et un nouveau poste de conduite climatisé a été installé pour les conducteurs. Mais l'habillage intérieur a également été revu, avec des nouveaux revêtements de sol, un garnissage neuf pour les sièges, une revue de l'éclairage et des nouveaux coloris. Et grande nouveauté: un espace a été spécialement aménagé pour accueillir une personne en chaise roulante.

Il s'agit d'une rénovation à 500.000€ par motrice, douze sont prévues chaque année. En tout, 44 rames seront rénovées dans les 5 ans à venir. "Le coût d'une motrice neuve s'élève aux alentours de 2,5 millions d'euros, à titre de comparaison", explique la porte-parole du TEC Charleroi.