Après la solidarité, la confrontation : c’est peu de dire que les sanctions qui vont s’abattre sur les soignants non-vaccinés suscitent la colère au sein du personnel.

À Charleroi, les organisations syndicales ont décidé de monter au créneau. Ce lundi à 20 heures, a CGSP Admi va symboliquement applaudir le personnel hospitalier des CHU Marie Curie, Vésale et du Centre de Santé des Fagnes. "Cette action vise à rappeler qu’en 2020, les travailleurs de première ligne étaient acclamés et qu’un an plus tard, ils sont stigmatisés", explique Philippe Barbion, secrétaire régional de la CGSP Admi de Charleroi Métropole. "Nous dénonçons les mesures qui vont les frapper et qui accentuent la discrimination entre les travailleurs." Même son de cloche à la CSC Services Publics : un préavis de grève a été déposé pour toute la Wallonie et Bruxelles, il prend ses effets ce lundi. En Hainaut, ce sera le vendredi 26, à partir de 14 heures sur le site de Vésale.

Il y a un an, le gouvernement fédéral débloquait des moyens pour un fond blouse blanche en vue de renforcer l’encadrement. "Aujourd’hui, tout cela est mis à mal", observe Philippe Barbion. Pour sa collègue Melisa Maggio de la CSC, c’est un véritable scandale. "Quel est l’intérêt de lier l’absence de vaccination à des sanctions ? Le secteur n’est-il pas déjà en grande souffrance ? En carence de travailleurs ? En manque de mesures attractives ? En faire des demandeurs d’emploi va-t-il enrayer la pandémie ?" La colère gronde.

Les syndicats ne sont pas opposés à la vaccination. C’est à la violence des mesures fédérales qu’ils ripostent. La CGSP Admi se range à l’idée du président du PS Paul Magnette : ou bien la vaccination est obligatoire pour tout le monde ou elle ne l’est pour personne. À suivre.