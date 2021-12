Ils étaient une centaine de travailleurs de Logistics Nivelles à s’être postés devant les portes du Carrefour de Gosselies ce mercredi après-midi. Dès lors, aucuns clients ne pouvaient entrer. C’est à l’appel des syndicats CNE et CGSLB que les travailleurs de la société nivelloise ont décidé d’une action spontanée à Gosselies. La raison de ce mouvement de contestation est à chercher du côté du conflit social qui oppose travailleurs et direction à propos d’un plan social devant intervenir en 2022. "La direction de Keuhne Nagel et de Carrefour ont décidé de fermer le dépôt Logistics de Nivelles et de licencier 550 personnes. Cela fait trois mois que nous sommes en discution avec eux et que la direction ne veut rien donner concernant le plan social. Elle ajoute même que le plan social est trop cher. La direction refuse parler de ce plan social avant le mois de janvier. D’un autre côté elle nous demande de travailler en heures supplémentaires et pendant le week-end pour faire la charge prévue pendant les fêtes. La direction souhaite que l’on parle du plan social après les fêtes. Nous ne sommes pas dupe, les fêtes seront passées et janvier et février sont les périodes les plus calmes. Ils peuvent fermer la boutique du jour au lendemain," explique Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.

La matinée c’était l’entrepôt Keuhne Nagel qui désert Cora qui était ploqué à Heppignies. "Comme nous quittions l’entrepôt nous sommes passés devant le Carrefour et nous nous sommes arrêtés pour bloquer l'entrée aux clients."

Les travailleurs de Logistics Nivelles promettent de durcir le ton si la direction n’expose clairement son plan social.