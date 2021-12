Avec 100 travailleurs out sur les 450 que compte le siège carolo des AG Insurance, la situation est quelque peu inconfortable pour assurer une efficacité et un bien-être au travail suffisant.

Malgré le télétravail, ils étaient une quarantaine à s’être donnés rendez-vous au pied du siège de Charleroi à l’angle du boulevard Tirou et du Pont-Neuf. Les travailleurs des trois syndicats (CNE, Setca et CGSLB) formaient un front commun syndical uni afin de dénoncer les conditions de travail.