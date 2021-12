Voilà déjà quatre ans que la ville de Charleroi cherche un nouvel emplacement à l’œuvre Passation, les trois mains monumentales du sculpteur Martin Guyaux. Installée sur le rond-point face au PBA, la sculpture vient d’être démontée, rénovation du quartier de la place du Manège oblige.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos s’inquiète du sort qui attend Passation. Une convention oblige la Ville à consulter l’artiste pour déplacer cette pièce de près de 20 tonnes et d’une hauteur de 10 mètres. "Lors des travaux démontage, nous avons remarqué, qu’avec le temps, certaines soudures avaient souffert des aléas climatiques. Un doigt s’est détaché lors des opérations d’enlèvement. L’artiste s’est rendu sur le site du service logistique des travaux où l’œuvre a été stockée. En compagnie d’un soudeur spécialisé dans le travail du bronze, un constat a été dressé à destination des assurances." © D.R.

Où sera transférée la sculpture ? Selon Magnette, la nouvelle configuration de l’espace public du Centre-Ville n’offre pas d’opportunité. De fait. Martin Guyaux dit avoir soumis plusieurs propositions qui ont été rejetées, places Verte et de la Digue notamment.

Déplacer l’œuvre dans la zone porte Ouest ? C’est l’idée que le bourgmestre suggère de mettre en discussion avec l’artiste et son épouse. "Lorsque le terrain sera sécurisé, nous organiserons une rencontre afin d’évaluer la meilleure situation possible." Martin Guyaux attend de voir. "Je sais que mon œuvre ne plaisait pas dans le quartier du PBA. On a profité des travaux pour l’en évacuer mais je ne suis pas prêt à accepter n’importe quoi." C’est dit.