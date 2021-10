© van Kasteel

Les travaux de démontage de la sculpture des "trois mains" est en cours à la ville haute de Charleroi. Elle sera enlevée jeudi, pour être stockée dans le centre logisitique de la Ville, à Montignies-sur-Sambre, pour le chantier de rénovation de la place de l'Hôtel de Ville et la transformation du tunnel Roullier en parking souterrain

Fondues à Vérone (Italie) et installées en 2006, les mains de l'artiste Martin Guyaux, pèsent à trois près de 30 tonnes et culminent à 10 mètres de haut, sans le socle. Baptisée "Passation" et aujourd'hui placée entre la place du Manège et le PBA, l'œuvre est un hommage aux artistes et à la transmission de l'art. Une main représente les plasticiens et sculpteurs, une autre les écrits, une troisième le monde musical.

Où ira-t-elle après les travaux? "Sa future affectation n'est pas encore connue à ce stade", précise-t-on à la Ville de Charleroi. Mais en tout cas pas au même endroit. L'artiste nous confiait il y a quatre ans qu'il craignait que sa statue disparaisse à tout jamais, comme les "Trois coqs" de Charles Delporte.