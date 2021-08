Les trottinettes de l'entreprise Dott sont arrivées il y a deux mois sur le territoire carolo. Pour rappel, le principe est simple: sur 2km², dans l'intra-ring, n'importe qui via l'application dédiée peut louer une trottinette électrique sur un des emplacements prévus et la laisser sur n'importe quel autre emplacement. Le prix a été fixé à 20 centimes du kilomètre.

"Ca se passe très bien, on est surpris de l'engouement autour de nos trottinettes sur Charleroi", se félicite Marien Jomier, general manager de Dott. "On est tellement contents du nombre de trajets journaliers et du comportement des utilisateurs qu'on veut miser sur Charleroi..."