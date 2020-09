L’automne s’annonce, les producteurs ont repris les visites au public - dans le respect des normes sanitaires et en toute sécurité. C'est peut-être l’occasion de se reconnecter au terroir de notre région.

Les deux cartes reprennent une sélection de 89 brasseurs ainsi que 46 vignerons et distillateurs qui proposent des visites de leurs lieux de production. Se balader dans les vignes, découvrir les cuveries, les chais ou assister à un brassin et découvrir quelques secrets de fabrication de ces breuvages tant appréciés, c’est tout à fait possible. Et tout cela commenté par des producteurs passionnés.

Les visites s’effectuent en groupe, entre amis, en couple, en individuel sur réservation ou à des dates planifiées. Une dégustation est prévue en fin de visite et il est généralement possible de se procurer les différentes variétés de bières, vins et spiritueux produits sur place.

Pour la région de Charleroi, nous avons identifié quatre vignobles et distilleries :

La distillerie de Biercée, à Ragnies (Thuin), où sont préparés de l'Eau de Villée, du Poire Williams n°1 et des "P'tit Pecket".

DD Spiritueux, à Lodelinsart (Charleroi) avec son Genièvre au cuberdon, sa Poire Cognac et le Mojito.

Le Domaine de la Portelette, à Lobbes, qui propose des vins blancs et du vin effervescent.

Le Vignoble thudinien, à Thuin sur les remparts, qui propose le vin local le Clos des Zouaves.

Il y a aussi sept brasseries. Faut-il le rappeler, la culture de la bière en Belgique a été sacrée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2016. Et en Wallonie, on brasse plus de 500 bières différentes. Chez nous, sont visitables :

La Brasserie Brootcoorens, à Erquelinnes, qui brasse l'Angéulus (blonde et brune) et la Sambresse

L'atelier de la Manufacture Urbaine, à Charleroi, qui brasse la CharlesRoy 350, Pale Ale et Asphalte.

La Brasserie du Val de Sambre, à l'Abbaye d'Aulne (Thuin), qui brasse l'ADA, la Blanche de Charleroi et la Sambrée.

La Brasserie des Arondes, à Villers-Perwin (Les Bons Villers), qui brasse les Arondes (blondes, dorées, spéciales).

La Pico Brasserie Escaillonne, à l'Escaillère (Chimay), qui propose de la Paternel, Thomassine et Gratouille

L'Espace Chimay, à Bourlers (Chimay) qui offre les Chimay bleues, rouges et dorées.

La Brasserie de Silenrieux, Cerfontaine, qui propose la Cuvée des Lacs de l'Eau d'Heure, la Sara brune et la Kriek de Silenrieux.

Pour visualiser ou télécharger les cartes des brasseries, vignobles et distilleries de Wallonie, rendez-vous sur visitwallonia.be/bieres et visitwallonia.be/vins