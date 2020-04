"En l'absence d'instructions précises de la Région wallonne sur la décision fédérale rendant possible la visite d'un proche par résident de nos maisons de repos, l'ISPPC et le CPAS de Charleroi ont décidé de ne pas appliquer cette mesure", précisent les deux présidents Michel Dorigatti et Philippe Van Cauwenberghe dans un communiqué conjoint.

Les mesures et procédures mises en place depuis le 10 mars restent donc d'application pour les familles, les résidents et le personnel. Les visites sont donc interdites.

"Nous sommes conscients des difficultés que connaissent les familles après 4 semaines de séparation, mais nous estimons qu'en l'état actuel, l'autorisation des visites aura des conséquences dramatiques pour nos résidents", notent-ils encore.

La décision sera communiquée aux résidents et à leurs proches. "Mais des moyens technologiques tels que la vidéoconférence, les visiophones et les tablettes ont déjà été mis en place afin de permettre aux familles de rester en contact. Il est de notre devoir de protéger la santé et la vie de l'ensemble de ces personnes."