"Nous allons devoir interdire les visites partout, dès ce week-end", nous signalent les hôpitaux publics de Charleroi (ISPPC). La situation Covid au CHU de Charleroi a doublé par rapport à la semaine dernière : à ce jour, 14 personnes sont aux soins intensifs, 32 dans les unités de soin, soit un total de 46 patients. "On était à une vingtaine la semaine dernière."

Les coupables? Les visiteurs, d'après le CHU. "Les gens se comportent n'importe comment, il y a eu des débordements. On a eu des visiteurs positifs qui sont venus voir des proches. Récemment, un visiteur avait des symptômes et s'est fait tester le lendemain : il était positif. Il faut qu'on protège les patients, parce qu'évidemment s'ils sont chez nous, ils ont davantage de comorbidités (et donc de risques d'infection grave, NdlR)."

Les hôpitaux de l'ISPPC doivent donc se reconfiner, nous explique-t-on. "On a essayé d'éviter d'en arriver là, parce que les visites sont importantes pour les patients. Mais les gens peuvent parfois être inconscients, et on ne peut plus se permettre que ces gens-là contaminent un service. Il y a toujours la possibilité d'échanger avec ses proches hospitalisés via la visioconférence."

L'hôpital Léonard de Vinci, centre de revalidation pour les hospitalisations de longue durée, est déjà fermé depuis cette semaine. "Il y a un mini-cluster, causé probablement par un visiteur."