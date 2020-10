"Ces mesures ne sont pas prises de gaieté de cœur et malheureusement, notre personnel est de plus en plus confronté à de l'agressivité. Nous nous battons, mais pas contre vous ! Merci pour votre compréhension", notent les hôpitaux publics carolos.

Des exceptions existent pour le CHU de Charleroi : les parents peuvent visiter un enfant s'il est en pédiatrie; le père ou le/la conjoint.e si la mère est en maternité; les proches des patients en fin de vie.

Les hôpitaux de la province du Luxembourg avaient fait la même annonce mardi dernier. Dans de nombreux autres hôpitaux du pays, les visites restent limitées à une personne par jour et par patient, parfois selon des heures bien définies.