Le pont Malaise, à Ransart, est une des portes d'entrée de l'ancienne commune, mais la circulation ne peut se faire que de façon alternée. Ceci devrait changer avec un chantier qui commencera à l'automne.

La Ville de Charleroi vient en effet d'approuver la quote-part communale pour les travaux de rénovation du pont de la rue Paul Pasture à Ransart, à savoir un montant d'un peu plus de 760.000 euros.

C'est Infrabel qui gérera le chantier pour la Ville, puisque le pont Malaise passe au-dessus de la ligne 140. "La mobilité sera sensiblement améliorée puisque les véhicules pourront à nouveau se croiser sur le pont, et qu'un nouveau trottoir sera accolé au pont existant", promet la Ville.

Les travaux sont planifiés pour cet automne et devraient durer 120 jours ouvrables, ce qui pourrait signifier une réouverture vers la mi-avril 2021.

Pour l’Echevin des Travaux Eric Goffart (C+), "les travaux de rénovation du pont Malaise s’inscrivent dans un projet de refonte complète du quartier. D'importants investissements ont été réalisés dans ce périmètre avec le chantier de façade à façade de la rue Paul Pastur en 2015 pour un montant d’1,3 million d’euros. La réfection complète de cet axe d’entrée important dans Ransart, avec ses nombreuses habitations, écoles, commerces et services publics, a été suivie par le lancement de plusieurs chantiers dans ce quartier dont les travaux en profondeur de la rue Appaumée qui comprennent la pose d’un nouvel égouttage et la rénovation des trottoirs et de la chaussée. Ce chantier est actuellement suspendu en raison des mesures de confinement."