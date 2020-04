Entre lundi et mardi, deux habitations carolos ont été visitées par les voleurs. Les suspects ont embarqué divers objets, dont notamment les véhicules des propriétaires des lieux.

Le premier vol a eu lieu à Gosselies, à la rue des Passereaux. La victime, absente de son domicile, a constaté que son véhicule de marque Audi avait disparu.

Un second véhicule a été volé, durant la nuit de lundi à mardi, du côté de la rue de l'Union à Jumet. À son réveil, la victime a remarqué qu'une porte de sa maison a été forcée. Divers objets ont disparu, dont des ordinateurs et des téléphones. La désagréable surprise a continué lorsque le véhicule Skoda ne se trouvait plus dans le garage de l'habitation.



Le parquet de Charleroi a été avisé.