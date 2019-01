Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel a constaté jeudi matin un vol de câbles entre Blaton et Saint-Ghislain, à proximité de Mons. Il a fallu trois heures pour réparer les dégâts, même si l’incident n’a pas entraîné de grosses conséquences sur la circulation des trains. Le vrai problème, c’est qu’on remarque une recrudescence des vols sur les régions de Charleroi et de Mons ces derniers jours. Et c’est un phénomène qui inquiète Infrabel.

L’année dernière, la région Liégeoise avait été ciblée par une bande organisée qui a volé, sans répit et avec le même modus operandi, de larges portions de câbles durant des mois. Les auteurs, venus de pays de l’Est, ont finalement pu être arrêtés par la police fédérale. "Suite à ce coup de filet, les derniers mois de l’année 2018 ont été relativement tranquilles, mais depuis une dizaine de jours, ça recommence : les vols s’enchaînent dans la région Charleroi Mons", explique le porte-parole de l’entreprise. "Peut-être une seule et même bande, c’est possible."

Le problème, c’est que chaque vol pose des difficultés à Infrabel, et ça peut vite revenir très cher : entre 15 et 20.000 euros étaient dérobés chaque jour en 2018, un phénomène qui s'est prolongé durant plusieurs mois. "Quand il y a vol de câble, parfois c’est une grande section et on peut rapidement réparer, et parfois c’est juste sectionné, dans le cas de tentatives infructueuses par exemple, et il faut un à deux jours pour tout remettre en l’état." Et qui en pâtit ? Tout le monde. "Ca peut causer des retards, et puis ça coûte de l’argent… et c’est vous et moi qui payons les pots cassés."

Une équipe de 40 personnes passe son temps, aujourd’hui, à réparer les dégâts causés par les vols de câbles. "Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire de maintenance ailleurs, et puis c’est assez démoralisant. Ils réparent à un endroit, le lendemain ça a été volé à nouveau. C’est inquiétant."