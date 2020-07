Lesli, jeté dehors de son logement, a trouvé refuge en squattant une école normalement inoccupée à la rue des Bateliers à Marchienne-au-Pont. Mais la police surprend un drôle de manège, au sein de l’établissement scolaire et en investissant les lieux, les policiers découvrent trois personnes, dont Lesli, vivant sur les lieux dans des tentes aux conditions insalubres. Une fouille est menée sur Lesli. Elle s’avère fructueuse puisqu’une vingtaine de boulettes d’héroïne, soit 9,27 grammes, est découverte. Lesli porte également dans ses poches 180 euros, qu’il justifie en grande partie via la manche qu’il effectue dans la rue.

Une peine de deux ans de prison ferme est requise contre Lesli, déjà connu pour des antécédents similaires en 2001, 2002 et 2013. Son avocat, Me Napoli, plaide un sursis simple, jurant que son client qui s’est lancé dans la vente pour financer sa consommation et survivre dans la rue souhaite régulariser sa situation au plus vite. Jugement attendu le 31 juillet.