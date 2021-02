À Anderlues, il n’y a pas que des dissensions politiques et des menaces de mort sur les élus communaux. Il y a aussi cette maison de l’impasse Garouille qui tombe, petit à petit, dans le ravin.

Les Navez, couple de retraités malheureusement propriétaires de la maison qui menace de s’effondrer, on vous en parlait déjà en mars 2018 : Fancis et Eugénie voient le bout de leur jardin s’effriter petit à petit depuis quarante ans. Il y a trois ans, ils habitaient encore dans l’impasse malgré le gouffre d’une dizaine de mètres, au fond duquel coule la Haine, qui se rapprochait de leur maison, fissurant les murs les uns après les autres. Puis ils ont dû déménager, parce que le toit risquait de leur tomber sur la tête : la commune leur a mis un logement à disposition gratuitement, mais trois mois seulement. "Depuis juin 2019, on paie 800 euros de loyer par mois", nous confirme cette semaine Eugénie.

