Peut-on changer le monde avec des symboles ? On peut tenter de le faire évoluer mais pour bouger aux ressorts essentiels, il faut aller au-delà des intentions. C’est en substance le message adressé par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard lors du débat sur le vote de la motion LGBTQIA+.

Dans ce texte amendé par les autres groupes à l’exception de DéFI, le PS défend le projet de faire de Charleroi une zone de liberté pour la communauté LGBTQIA+ qui regroupe les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuels, les Transgenres, les Queers (qui ne se reconnaissent pas dans la sexualité hétéro et ne se retrouvent pas dans un genre défini), les Intersexes (ni homme ni femme), les Asexuels et les autres. Trop superficiel face à la problématique complexe de l’identité et de l’orientation sexuelle ? Pour Jean-Noël Gillard, "sortir un drapeau une fois par an ou repeindre un passage piéton avec les couleurs arc-en-ciel, fêter l’amour avec une parodie de mariage, c’est bien. Mais les personnes en souffrance ou en danger attendent concrètement autre chose. Comment s’affranchir du regard de ses collègues de travail ou d’école ? Comment faire face aux conflits intrafamiliaux ? Comment affronter les traditions religieuses ou communautaires ?"

Il aurait aimé que ces questions trouvent un début de réponse dans la motion, or elles n’y figurent pas. "En les escamotant, on est passé à côté de l’essentiel" assure-t-il. Changer les standards éducatifs à l’école, l’approche du club dans les clubs, travailler avec les familles, c’est pour lui le véritable enjeu. Le cabinet de l’échevine Alicia Monard (PS) en charge de l’Egalité des Chances insiste : ce texte a été coconstruit avec les acteurs de terrain, il répond aux préoccupations quotidiennes et derrière l’animation "wedding for a joke", il y avait un village associatif pour nouer des contacts et aider les personnes en souffrance. En outre, DéFI s’est exclu en ne participant pas aux réunions préparatoires. La motion a été adoptée à l’unanimité moins le vote du conseiller DéFI.