Les occupants du véhicule sont gravement blessés.

Ce samedi vers 21h30, un accident s'est produit sur l'A54 à hauteur de Liberchies. Le véhicule avec un couple circulait dans le sens Nivelles-Charleroi. Pour des raisons inconnues jusqu'à présent, il dévie sur sa gauche et percute violemment la berne centrale. Il est projeté et fini sa course sur la bande d'arrêt d'urgence.

Pour une circonstance encore inconnue, une autre voiture est également touchée.

Une ambulance, deux SMUR et les pompiers de Jumet sont intervenus. Le couple blessé est désincarcéré et envoyé en milieux hospitaliers. Les occupants de la voiture sont gravement blessés, ceux de la deuxième voiture sont blessés légèrement.