Le conducteur est passé par dessus le rond-point, il est décédé suite à l'accident.

Un accident s'est produit sur l'A54 dans la nuit de samedi vers 6h30. Le véhicule circulait dans le sens Charleroi-Bruxelles lorsqu'à la sortie Luttre/Liberchies, l'automobiliste perd le contrôle de son véhicule. Il est passé par dessus le rond-point.

Les secours et les pompiers de Jumet sont intervenus pour l'incarcération et le balisage. Un SMUR et une ambulance ont été requises. Malheureusement, le conducteur est décédé sur les lieux.

Le constat a été réalisé par la zone de police Bruneau.