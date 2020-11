Après Fafouille et le Livre ou verre, voici la librairie éphémère du Passage de la Bourse. Elle va ouvrir pour huit jours du 5 au 12 décembre dans l’ancien magasin "Au cœur d’Améthyste", déplacé au piétonnier de la rue de Dampremy. "Si on n’essaie rien, il ne se passe rien", commente Etienne Vanden Dooren qui a imaginé le projet. Le fondateur des éditions du Basson embarque dans l’aventure une dizaine d’autres petits éditeurs locaux, dont la production ne trouve pas toujours sa place en librairies traditionnelles. "Vu l’état de désertification de la ville, nous avons failli renoncer mais l'intérêt marqué lors de notre sondage sur les réseaux sociaux nous a convaincu de nous lancer, en respectant scrupuleusement les règles sanitaires" explique-t-il.

A l’instar de "sauvez huit livres" en septembre dernier, l’événement se veut militant et fédérateur. C’est une alternative aux courants dominants de l'édition et un moyen de remercier nos lecteurs. Une occasion aussi de faire pétiller un tant soit peu la période des fêtes. La librairie rassemblera une centaine de titres en tous genres, du polar à la poésie en passant par la photo et la cuisine. Parmi eux, de nombreuses nouveautés dont les quatre petits derniers du Basson, en mode décalé autour du coronavirus. Les manuscrits de Tongres de Dominique Meeus, illustrés par Isabelle Biquet qui exposera ses dessins. Et la trilogie des "sots de l’Ange", en clin d’œil à la nouvelle adresse des éditions du Basson. Une bouffée de légèreté en cette fin d’année noire et pesante.

Chaque jour de 10 à 18h, des auteurs seront en dédicaces, sur fond de concours pour gagner des paniers garnis de livres.