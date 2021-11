Tout le monde ne fréquente pas un complexe sportif et n’a pas forcément non plus des enfants à l’école. Pourtant, les coûts de fonctionnement et d’entretien de ces infrastructures sont à charge de la collectivité. Idem pour les églises.

A la demande du conseiller indépendant Brahim Ziane, le bourgmestre Paul Magnette vient de détailler les coûts et règles d’intervention pour les cultes catholique et protestant sur le territoire communal.